Lazio, Inzaghi carica la squadra: «Ripartiamo, possiamo farcela!»

La carica di mister Inzaghi alla squadra in vista del match di domani contro l’Atalanta in programma alle 21:45

Ormai manca pochissimo. Solo 24 ore separano la Lazio dalla sfida contro l’Atalanta. Oggi la partenza per Bergamo per un match che sarà fondamentale per il proseguo del cammino della squadra biancoceleste nella lotta scudetto.

Ieri la squadra a Formello è rimasta più di un’ora in sala video per studiare l’avversario e poi non è mancata la carica di mister Inzaghi. Come riporta il Corriere dello Sport ecco le parole del tecnico piacentino: «Voglio vedere qualità. Chiedo massima concentrazione e un ultimo sforzo. Ripartiamo come prima, possiamo farcela! Niente distrazioni, restiamo uniti e pensiamo solo al campo».