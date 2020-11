Lazio, Inzaghi allenta la tensione e tiene alto l’umore

Il tecnico della Lazio tiene alto l’umore dei giocatori durante gli allenamenti cercando di isolare la squadra dalle polemiche

Una bolla incontaminata. Il paradosso di Formello. Pesante, quasi irrespirabile fuori, rilassata e divertente all’interno. E’ l’atmosfera che si respira in campo, durante gli allenamenti guidati da Simone Inzaghi con la squadra che lo segue come se

niente fosse. Come se tutto quello che sta succedendo attorno al mondo Lazio non

stia per nulla contagiando il lavoro della squadra. La seduta di ieri era facoltativa, ma, nazionali assenti a parte, c’erano praticamente tutti. Così si legge sull’edizione odierna de Il Messaggero.