Lazio, Inzaghi alla prova del nove: quanti impegni tra Serie A e Champions

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, è pronto ad un altro tour de force tra novembre e dicembre

La prova del nove. Simone Inzaghi si prepara agli straordinari. Dalla trasferta di Crotone, in programma sabato prossimo alle ore 15, alla sfida con il Napoli all’Olimpico del 20 dicembre, la Lazio giocherà nove partite. Si arriva a dieci, in poco più di un mese, se si considera anche Milan-Lazio, ultimo match del 2020 a San Siro. Insomma, un altro tour de force per il tecnico biancoceleste, che ad ottobre ha dovuto fare i conti con l’emergenza infortuni. Crotone, Zenit San Pietroburgo, Udinese, Borussia Dortmund, Spezia, Bruges, Verona, Benevento e Napoli. Serie A e Champions League si intrecciano. Vietato sbagliare, soprattutto in Europa. Così si legge sul sito de Il Messaggero.it.