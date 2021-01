Casiraghi ricorda quella storica gara tra Lazio e Fiorentina, conclusa per 8-2. Ecco le parole dell’ex centravanti

Per il match program – pubblicato in esclusiva dal sito biancoceleste – è stato raggiunto Pierluigi Casiraghi per ricordare uno speciale Lazio-Fiorentina, concluso 8-2. Ecco le sue parole:

«Fu una partita classica alla Zeman, dove stavamo bene fisicamenle e giocavamo a memoria, non ce n’era per nessuno. Andò tutto per il verso giusto, nonostante avessimo di fronte una grande squadra formata da campioni come Rui Costa e Batistuta. Segnammo otto gol ma addirittura avremmo potuto farne qualcuno in più. Fu un giorno memorabile che ricordo con tanto piacere perché realizzai il mio primo ed unico poker in una singola partita. Segnai l’Ultimo gol dal dischetto, su concessione di Cravero che era il rigorista».