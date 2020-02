Lazio, la vittoria sull’Inter fa crollare la quota scudetto

Lazio, dall’inizio della stagione la quota scudetto in favore dei biancocelesti è passata da 75 a quella odierna di 3.75

La Lazio continua a volare in campionato e più vola in classifica più si abbassa la quota scudetto. Ad inizio stagione infatti la vittoria del titolo per i biancocelesti era data a 75, come riporta il sito 888sport.it raggiungendo il punto più alto proprio dopo la sconfitta di quattro mesi fa contro l’Inter a San Siro (100).

Dopo la vittoria di ieri e il secondo posto raggiunto, a meno uno dalla vetta, la quota è nettamente crollata fino ad arrivare a 3.75. Solo la Juventus è data a meno.