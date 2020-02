Lazio Inter, Turrini: «Stasera si sceglierà chi farà a cazzotti con la Juve»

Lazio ed Inter si sfideranno per la lotta al vertice, un solo punto le divide dalle zone altissime della classifica: il parere di Turrini

Un big match che sa di Scudetto. Si presenta così la sfida dell’Olimpico tra Lazio ed Inter che questa sera terrà incollati i tifosi di tutta Italia. A Calciomercato.com, il parere del giornalista e scrittore Leonildo Turrini:

«Lazio-Inter, partita che serve a scegliere chi dovrà prendersi i cazzotti della Juve. Conte e Inzaghi possono anche appellarsi alla storia, che è maestra. Sai come andò a finire, nel 1974? Ali batte Frazier e poi andò a Kinshasa a riempire di botte Foreman. Rimango convinto che la Juve abbia qualcosa in più di Lazio e Inter, vuoi per organico vuoi per qualità dei singoli».