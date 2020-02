Lazio Inter, Trevisani: «Caicedo deve assolutamente giocare»

Il telecronista di Sky Sport, durante le trasmissioni, ha detto la sua opinione riguardo le scelte di formazione di Inzaghi

La sfida di domenica tra Lazio ed Inter, non interessa solo ai tifosi delle due squadre, ma anche a tutti quelli che giocano al fantacalcio.

Riccardo Trevisani, oltre ad essere un bravissimo telecronista, è anche un grande appassionato di fantacalcio ed anche per questo ai microfoni Sky ha fatto delle previsioni riguardo la formazione biancoceleste: «Per me Inzaghi Caicedo non lo leva. Non lo può levare anche per la pesantezza dei gol che ha fatto. Se la Lazio lotta per lo Scudetto, il merito è anche dei suoi gol. L’unico 20% di possibilità che lascio a Correa, è perché Caicedo quando entra fa la differenza, mentre l’argentino la fa più quando parte titolare». Poi ha espresso un pensiero anche sulla partita: «I biancazzurri per vincere devono fare anche un lavoro psicologico, perché quando stati stata chiamati ad un appuntamento atteso da tutti non hanno fatto bene, vedi il derby. Far bene contro l’Inter può essere importante per invertire la tendenza da qui a fine campionato».