Lazio Inter, ecco il video del tifoso inglese che racconta le emozioni del match dell’Olimpico vinto in rimonta dai biancocelesti

Una domenica da sogno per la Lazio che, nella serata di ieri, ha battuto l’Inter e per i suoi tifosi sono scoppiati in una grande emozione. E’ finito in rete il video di un ragazzo inglese che, venuto ad assistere alla partita, ha deciso di riprenderne i momenti salienti, con annessa gioia ed esultanza per i gol della squadra di casa. Non solo la gara, perché il ragazzo inglese si è soffermato anche sulla coreografia e sui cori di tutto il pubblico di fede biancoceleste. Uno spettacolo di quindici minuti da gustare tutto, per rivivere ancora un po’ le sensazioni di ieri sera. Ecco il video pubblicato sulla pagina Facebook Forza Lazio :