Lazio Inter, oltre il risultato: i tifosi biancocelesti sono stupendi

Lazio Inter con uno show della tifoseria. Nonostante il passivo il pubblico biancoceleste si fa sentire nel corso del secondo tempo

Nel corso del secondo tempo, sul risultato di 0-5 in favore dell’Inter, i tifosi della Lazio non hanno smesso di cantare per i propri colori. Precisamente all’82esimo, Curva Nord, Distinti Nord e non solo hanno iniziato ad intonare “I Giardini di Marzo” di Lucio Battisti innalzando al cielo sciarpe e bandiere.

Uno spettacolo tutt’altro che scontato e che non è passato inosservato. “Anche sullo 0-5 l’Olimpico è da brividi”.