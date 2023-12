Inter, sorride Inzaghi: un big torna a disposizione per la Lazio

Sorride l’Inter di Simone Inzaghi che recupera un big in vista della prossima partita di campionato contro la Lazio di Maurizio Sarri

Archiviata la qualificazione in Champions League (al secondo posto del proprio girone come per la Lazio) l’Inter di Simone Inzaghi pensa ora solo ed esclusivamente al match di campionato contro i capitolini.

Proprio in previsione della gara menzionata, in programma questa domenica sera allo Stadio Olimpico, buone notizie sorridono il tecnico nerazzurro. Come si evince dalle fotografie postate sul sito internet dei meneghini Benjamin Pavard è tornato ad allenarsi in gruppo. Ingombrante bendaggio sulla rotula sinistra per lui, che proverà comunque (almeno dalla panchina) ad esserci contro la squadra di Sarri.