Lazio Inter, Riccardo Cucchi sarà allo stadio

Riccardo Cucchi è un grande tifoso della Lazio e domani sarà presente in Tribuna Tevere per vedere il big match contro l’Inter

Dopo la radio, la più grande passione di Riccardo Cucchi rimane la Lazio. Se ne innamoro da piccolo, vedendo i campioni del 1974 e da allora non abbandonò mai più i colori più belli del mondo.

Proprio perchè è stato un professionista impeccabile ed un vero e proprio maestro nel suo campo, Cucchi non ha mai rivelato la sua passione per la prima squadra della Capitale. Una volta entrato in pensione però, non ha potuto più nasconderlo ed ogni volta che può ribadisce la sua fede. Domani la Lazio giocherà contro l’Inter e l’ex radiocronista non mancherà: su Twitter ha postato fiero il suo biglietto per la Tribuna Tevere scrivendo «Pronto! E che sia una bella serata di calcio».