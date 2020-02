Lazio Inter, quando l’ex di turno si chiama Stefan De Vrij

Lazio Inter, fino ad ora Stefan De Vrij non ha mai giocato all’Olimpico con la maglia dell’Inter. Domenica ne avrà l’occasione

Uno dei trasferimenti più chiacchierati della storia recente della Lazio, Stefan De Vrij non verrà ricordato dai tifosi biancocelesti solo per le sue prestazioni difensive. L’olandese infatti ha lasciato Roma nell’estate del 2018 nonostante avesse già firmato con l’Inter nella sessione invernale di quella stagione. La sua ultima partita all’Olimpico poi fu proprio quel 20 maggio in cui la squadra di Inzaghi si stava giocando la qualificazione Champions con due risultati utili su tre. La sconfitta però arrivò solo dopo il rigore causato dallo stesso De Vrij, entrato in maniera scomposta su Icardi. Le sue ultime immagini coi colori biancocelesti sono state quelle che lo ritraevano piangente in panchina, dopo che il tecnico piacentino aveva deciso di sostituirlo. La sua assenza però si è fatta sentire poco perché l’arrivo di Acerbi ha rivoluzionato tutto il reparto difensivo e ora la Lazio ha la seconda miglior difesa della Serie A. In occasione del big match che sa di scudetto tra Lazio e Inter che si giocherà domenica prossima, De Vrij questa volta risponde presente e sarà la sua prima partita allo Stadio Olimpico da quando veste nerazzurro e non sarà sicuramente facile farsi valere davanti a 50.000 tifosi laziali.