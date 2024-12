Lazio Inter, occhio ai cartellini: chi rischia di saltare la sfida col Lecce

Lazio Inter, ecco la lista dei diffidati: in caso di cartellino giallo all’Olimpico salterebbe la prossima gara

Nel match contro l’Inter il rischio per la Lazio è di perdere giocatori nella gara successiva con il Lecce. Nella lista dei diffidati, infatti, sono rimasti Mario Gila e Gustav Isaksen.

In caso di giallo all’Olimpico contro i nerazzurri saranno squalificati per la trasferta al Via del Mare in programma il prossimo sabato 21 dicembre.