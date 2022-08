Pancaro: «Inter più forte del campionato, oggi per la Lazio sarà dura»

Giuseppe Pancaro ha commentato la gara dell’Olimpico di questa sera per le pagine del match program di Lazio Inter

Giuseppe Pancaro compie 51 anni nel giorno di Lazio-Inter. Per le pagine del match program, l’ex giocatore ha ricordato quelle due reti segnate ai nerazzurri e decisive proprio per la corsa Scudetto. Ecco le sue parole:

RICORDI CON LA LAZIO – «Fortunatamente ce ne sono tanti di momenti belli , la vittoria dello Scudetto però, soprattutto per come arrivò, rimane il momento più indimenticabile dei miei sei anni alla Lazio».

GOL SCUDETTO – «In quella stagione segnai tre gol, due di questi proprio all’Inter, sia nella gara di andata che in quella di ritorno. Sicuramente quello dell’Olimpico fu pesante e decisivo per la corsa scudetto, una svolta che ci permise di non perdere una gara dove eravamo sotto di due reti a 10′ dalla fine».

GARA DI STASERA – «La squadra di Inzaghi è la più forte del campionato, ha un potenziale offensivo che nessun altro ha in rosa, con Lautaro-Lukaku titolari ed il duo Dzeko-Correa in panchina. Per la Lazio sarà dura, soprattutto perchè i biancocelesti cambiato molto e per questo bisognerà aspettare ancora qualche partita per capire che campionato potranno fare».