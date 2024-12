Lazio Inter, Inzaghi pensa ai titolarissimi: ecco chi recupera il tecnico nerazzurro

Lazio Inter, Inzaghi pensa ai titolarissimi. Le ultime in vista della gara dell’Olimpico

L’Inter di Inzaghi si prepara alla sfida che vedrà i nerazzurri affrontare la Lazio di Baroni. Arrivano novità interessanti in vista della gara di lunedì sera, con il tecnico piacentino che sembra orientato a schierare i titolarissimi nella sfida che sa di big match ad alta classifica. Ecco cosa riporta Tuttosport

ULTIME- «Chiaramente Barella partirà dal 1’contro la Lazio, con Inzaghi che schiererà i titolarissimi. Ieri personalizzato per Acerbi, terapie per Pavard e Di Gennaro, secondo allenamento da sfebbrato per Dumfries, che sta bene, esattamente come Buchanan»