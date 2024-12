Lazio Inter, i cambi che ha in mente Inzaghi per il big match. La strategia del tecnico nerazzurro

Lazio Inter, le probabili scelte in vista della gara di lunedì sera del tecnico nerazzurro. I dettagli

La Gazzetta dello Sport riporta le possibile scelte di Simone Inzaghi per la sfida tra Inter e Lazio:

PROBABILI SCELTE – «Inzaghi se la gioca (quasi) al meglio. Il quasi è dovuto alle assenze di Pavard e Acerbi in difesa, che certamente riducono anche le possibili rotazioni e costringono agli straordinari soprattutto De Vrij e Bisseck. Ma per il resto, andrà in campo una squadra che dal punto di vista fisico è riuscita a gestire l’impegno in Champions. Saranno cinque i cambi dall’inizio rispetto a martedì. E dunque riecco la ThuLa. Thuram e Lautaro hanno fatto staffetta in Germania. Il centrocampo sarà quello che fa dormire tranquilli: Barella e

Mkhitaryan, quest’ultimo risparmiato totalmente a Leverkusen, giocheranno ai lati di

Calhanoglu. Ma il tecnico sta preparando la partita con un’attenzione particolare agli esterni

e ai movimenti sulle fasce: Dumfries non ha giocato in Germania per un’influenza ampiamente smaltita, Dimarco è entrato solo nel finale: è da loro due che passerà molto della partita dei nerazzurri.»