Lazio, ancora emergenza difesa: lui in dubbio per l’Inter. Le ultime in casa biancoceleste in vista del match contro i nerazzurri

Giorni di preparazione alla sfida di campionato tra Lazio ed Inter, valida per la 16^ giornata di Serie A.

Come riportato da Il Messaggero, Sarri avrà ancora da gestire i suoi problemi in difesa per il match contro i nerazzurri: Romagnoli ancora out, mentre Patric resta in dubbio per la sfida. Casale e Gila saranno pronti a fare gli straordinari e guidare il reparto.