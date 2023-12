Lazio-Inter, ecco quando partirà la vendita dei biglietti: data e orario. Tutti i dettagli

Attraverso i propri canali ufficiali la Lazio comunica quando partirà la vendita dei biglietti per la partita di campionato contro l’ Inter. Il comunicato.

COMUNICATO– «La S.S. Lazio comunica che dalle ore 12:00 di giovedì 7 dicembre verranno messi in vendita i tagliandi per la gara di campionato LAZIO – INTER in programma domenica 17 dicembre alle ore 20:45.

PRELAZIONE:

1) PRELAZIONE PER TUTTI GLI ABBONAMENTI AQUILOTTO UNDER 14:

Come comunicato in campagna abbonamenti, i ragazzi in possesso dell`abbonamento Aquilotto di tutto lo stadio, non hanno diritto a questa gara; avranno la possibilità di confermare il proprio posto acquistando un biglietto ridotto under 14 nel seguente periodo:

– dalle ore 12:00 di giovedì 7 dicembre fino alle ore 24:00 di domenica 10 dicembre».

CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO