Lazio Inter, Dumfries smaltisce l’influenza e mette i biancocelesti nel mirino

Lazio Inter, Denzel Dumfries ha smaltito l’influenza che gli ha fatto saltare l’impegno di Champions League: ora punta ad una maglia da titolare

Lazio Inter è in programma lunedì 16 dicembre alle 20.45, con i nerazzurri ospiti dei biancocelesti all’Olimpico per uno scontro diretto già molto importante. Arrivano buone notizie dall’infermeria per Inzaghi, con Denzel Dumfries che, come riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbe guarito completamente dall’influenza. L’olandese si è già allenato e vuole fortemente una maglia titolare per il match contro la formazione di Baroni:

LAZIO INTER, DUMFRIES – «Dumfries non ha avuto problemi di rientro. Era già a Milano e ieri si è allenato. La sindrome influenzale che lo ha costretto al forfait a Leverkusen è dimenticato. Con la Lazio sarà lui titolare anche per… Acerbi: Inzaghi è infatti contato con gli uomini in difesa e vuole “tenere” Darmian come alternativa in caso di necessità, lasciando a Dumfries via libera in fascia».