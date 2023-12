Lazio-Inter, alla vigilia della delicata sfida casalinga con i nerazzurri ecco dove vedere il match domenica

Domenica sera torna in campo la Lazio e sfiderà in casa l’Inter dell’ex Simone Inzaghi capolista di serie A. Lazio-Inter inizierà alle ore 20.45 e verrà trasmessa in esclusiva su Dazn ma non perdete però la consueta cronaca live su Lazionews24!