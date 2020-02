Lazio Inter, l’ex arbitro Cesari: «Nessun dubbio sul fallo di de Vrij»

Lazio Inter, si continua a parlare del rigore assegnato ai biancocelesti per il fallo di de Vrij su Ciro Immobile

In tanti si sono espressi in merito all’episodio più discusso della settimana: il rigore assegnato da Rocchi alla Lazio per il fallo di de Vrij su Immobile. Ieri, all’interno di Tiki Taka, l’ex arbitro Cesari ha detto la sua in merito.

«Sul fallo da rigore ci sono pochi dubbi. Quanto all’espulsione, è vero che quello di De Vrij non è un fallo genuino. Allora mi faccio delle domande. Godin poteva intervenire? Immobile ha il possesso del pallone o ha il pallone a distanza di gioco? Forse per quello possiamo dire che Rocchi abbia deciso per il giallo. La situazione è determinata non solo dal fallo non genuino di De Vrij, ma anche dal fatto che Immobile non abbia il possesso. In quel caso ci sarebbe stata l’espulsione».