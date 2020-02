Lazio Inter, Balzarini: «Sarà una delle sfide più belle. Juventus? Non ha paura»

Lazio Inter, le parole del giornalista di Mediaset Gianni Balzarini sulla sfida dell’Olimpico ai microfoni di www.nonelaradio.it

Manca sempre meno a una delle sfide più attese: Lazio-Inter andrà in scena allo Stadio Olimpico il match di Serie A dal sapore di scudetto. Gianni Balzarini, giornalista di SportMediaset, ha detto la sua sulla sfida tra i biancocelesti e i nerazzurri ai microfoni di www.nonelaradio.it. Ecco cos’ha detto sulla Juventus e sulla corsa al primo posto:

«La Juventus è una squadra molto forte. A dirlo è il campo. Se devo riavvolgere il nastro e pensare ad avversarie che hanno messo sotto i bianconeri per 90 minuti, me ne vengono in mente solo due. L’Atalanta in campionato, che poi tra l’altro ha perso, e la Lazio nella finale di Supercoppa Italiana a Riyadh. A Torino non si teme nessuno. Lazio e Inter non generano timore. Questa è la forza dei bianconeri, non parlare mai degli altri. In determinate situazione la Juventus ritiene più di buttarcisi da sola che per merito delle contendenti. Ho visto tanti errori sfruttati abilmente da chi ha portato la Vecchia Signora alla sconfitta. Lazio-Inter una delle più belle partite che possa proporre il campionato e che saranno ricordate anche dopo la fine dello stesso. L’Inter ieri è sembrata un po’ prosciugata nelle energie dal derby. All’andata ricordo un’ottima Lazio che aveva messo alle corde la squadra di Conte capace di difendersi egregiamente dopo il vantaggio acquisito. Certe volte è una nota di merito anche il saper difendere, non solo il saper attaccare. La Lazio dal canto suo non perde proprio da quell’Inter-Lazio e avrà tutta l’intenzione di proseguire nel suo cammino».