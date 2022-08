Lazio Inter, arbitra Fabbri: i precedenti col fischietto di Ravenna

Sarà l’arbitro Fabbri a dirigere il big match dell’Olimpico tra Lazio e Inter: i precedenti dei biancocelesti con il fischietto di Ravenna

Sarà Michael Fabbri ad arbitrare Lazio-Inter, match della terza giornata di campionato in programma venerdì sera all’Olimpico. E con una nota ufficiale, il club biancoceleste ha ricordato i precedenti del fischietto di Ravenna con la Lazio.

I PRECEDENTI – «Il fischietto romagnolo ha già diretto i biancocelesti in 12 occasioni: il bilancio di quest’ultime sorride alla Prima Squadra della Capitale. In 8 circostanze infatti la Lazio ha ottenuto i tre punti, in 3 è uscita sconfitta. Un pareggio completa lo score.

Nella scorsa stagione, il fischietto di Ravenna ha arbitrato i capitolini in occasione della vittoria per 3-1 in casa della Sampdoria».