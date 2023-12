Lazio-Insigne, i tifosi ora sicuri: «Altro che Napoli, con Immobile…»

Il calciomercato della Lazio porta a Lorenzo Insigne, o almeno è quello che credono i fan capitolini in una gara social con quelli del Napoli

Si accende il calciomercato della Lazio. Dopo il pareggio deludente contro l’Hellas Verona al popolo biancoceleste è parso ancor più evidente la necessità di un un nuovo talento nell’arsenale di Maurizio Sarri. Questo, in particolar modo nel reparto offensivo, zona senz’ombra di dubbio sembrata più in difficoltà in questa prima parte di stagione. A tal proposito, almeno per quanto concerne il capitolo social network il nome desiderato dei sostenitori capitolini pare essere soltanto uno: quello di Lorenzo Insigne.

Come avevamo già avuto modo di raccontarvi continuano le interazioni sul profilo Instagram del calciatore in forza al Toronto. La speranza è di poter convincere l’ex Napoli a fare ritorno in Italia: «Lorè il popolo biancoceleste ti aspetta», «Ti aspettiamo alla Lazio» hanno scritto due utenti stamattina. «Vieni alla Lazio Lorenzo, con te e Immobile sarà un attacco stellare» ha continuato pregustando un tandem con il Capitano. E c’è anche chi consiglia un rientro nella sua Napoli: «Non Napoli, Roma ti aspetta».