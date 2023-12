Lazio, i tifosi scrivono a Insigne: «Vieni ti aspettiamo, con Sarri…»

I tifosi della Lazio sognano l’arrivo di Lorenzo Insigne, ecco i commenti social dei sostenitori biancocelesti per l’ex attaccante del Napoli

Ormai da giorni si susseguono in casa Lazio rumors circa il possibile trasferimento di Lorenzo Insigne nella Capitale. Il calciatore (al momento in forza al Toronto) ha più volte strizzato l’occhio ad un suo ritorno in Itala, pur senza mai specificare la destinazione.

In ogni caso, la notizia è bastata per accendere l’entusiasmo dei sostenitori capitolini: «Ti aspettiamo alla Lazio» ha scritto un utente sotto l’ultimo post Instagram del calciatore. «Roma ti aspetta», «Vieni alla Lazio Lorenzo» , «Vieni a Roma a Gennaio» hanno scritto altri tre. E c’è anche chi è pronto a giocarsi la carta Sarri (suo estimatore) «Torna da Sarri» . E ancora: «Insigne è un gran calciatore, in Italia farebbe ancora la differenza», ma l’elenco dei messaggi sarebbe molto più lungo.