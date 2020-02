Lazio, le iniziative per la gara contro l’Inter

Domenica sera la Lazio incontrerà l’Inter in uno scontro dal sapore speciale. Lotito ha organizzato tante sorprese per i presenti allo stadio

Continuano i festeggiamenti per i 120 anni in casa Lazio: dopo aver fatto visita alla Curva Nord, tutti i trofei vinti dalla società nel corso della sua storia faranno tappa in Tribuna Tevere.

Questa non è l’unica iniziativa preparata da Lotito per i tifosi che saranno presenti domenica sera allo stadio prima del big match contro l’Inter. Prima del fischio d’inizio, Mattia Briga canterà per festeggiare i dieci anni di carriera. Inoltre all’Olimpico sarà presente anche il famoso violinista Andrea Casta. In Tribuna Autorità, comunque, continuerà il percorso «L’arte incontra lo stadio».