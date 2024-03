Lazio, infortunio Rovella: il mistero sulle condizioni del centrocampista, dopo quasi 2 mesi di stop. Le ultimissime

Ormai fermo ai box dal 4 febbraio, gara di campionato contro l’Atalanta, Nicolò Rovella, non sembra trovare ancora rimedio alla sua pubalgia.

Come riporta il Corriere dello Sport, il centrocampista della Lazio è in una situazione completamente di stallo. Non riesce a correre come vorrebbe e la terapia conservativa non sembra dare i frutti sperati. C’è da scongiurare il rischio operazione, unica e remota ipotesi per recuperare totalmente dal problema. Nel mentre è difficile ipotizzare il suo rientro.