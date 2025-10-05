Lazio, Rovella si opera per pubalgia: tempi di recupero e novità sull’infortunio

Rovella dopo settimane di terapie conservative, si sottoporrà a un intervento chirurgico. Previsto un mese di stop, le ultime

La decisione è ormai definitiva: Niccolò Rovella, centrocampista classe 2001 in forza alla Lazio e di proprietà della Juventus, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere i persistenti problemi di pubalgia che lo hanno tormentato nelle ultime settimane. Dopo aver tentato la strada della terapia conservativa, con l’obiettivo di evitare l’operazione, lo staff medico ha constatato che la situazione non poteva più essere gestita senza un approccio più invasivo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’operazione avverrà nei prossimi giorni presso la clinica privata Quisisana di Roma, una delle strutture più rinomate per questo tipo di interventi. L’obiettivo è quello di eliminare definitivamente il dolore e permettere al giovane centrocampista di tornare a disposizione nel minor tempo possibile.

Il percorso riabilitativo

Dopo l’intervento, Rovella inizierà immediatamente un programma di riabilitazione personalizzato. I tempi di recupero stimati sono di circa un mese, anche se molto dipenderà dalla risposta del fisico del giocatore e dalla progressione del lavoro atletico. In casa Lazio, guidata da Maurizio Sarrii, allenatore subentrato in estate e chiamato a rilanciare la squadra dopo una stagione complicata, c’è fiducia che il centrocampista possa rientrare in campo già entro la fine dell’autunno. Il recupero di Rovella sarà dunque cruciale non solo per la sua crescita personale, ma anche per le ambizioni stagionali della Lazio, impegnata tra campionato e competizioni europee.