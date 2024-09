Lazio, punto sugli INFORTUNI: Gila e Pellegrini verso il RITORNO. E Gigot...

In casa Lazio si fa il punto sugli infortuni durante la sosta per le nazionali: in tanti sulla via del rientro e pronti a giocare

La sosta nazionali permette alla Lazio di gestire i propri infortuni. La lunga lista comincia a sfoltirsi: ieri sono tornati Patric e Pedro, ma non si è visto Castrovilli (per lui nulla di preoccupante). Recuperati a pieno Gila e Pellegrini, con il primo che si candida già per un posto da titolare nella prossima giornata di Serie A.

Procede anche l’inserimento del nuovo acquisto Gigot, che ha salutato i suoi ex tifosi del Marsiglia nella giornata di ieri 6 settembre ed è ora concentrato solo al club biancoceleste. Atleticamente il calciatore è vicino al recupero e, una volta appresi gli schemi tattici, potrà essere un uomo in più per Baroni.