Lazio, indiscrezioni sulla nuova maglia: potrebbe essere verde

Nuove incredibili indiscrezioni sulla nuova maglia della Lazio per la prossima stagione: potrebbe essere verde anziché biancoceleste

La Lazio si prepara ad iniziare una nuova avventura, guidata anche da un nuovo allenatore: il 7 luglio, infatti, i biancocelesti daranno il benvenuto a Maurizio Sarri nel raduno della squadra a Formello, anche se potrebbero essere meno biancocelesti.

Infatti, secondo alcune indiscrezioni raccolte da La Repubblica, la nuova maglia della Lazio per la prossima stagione potrebbe essere verde. Un colore sfoggiato già nello scorso campionato, in versione fluo e che potrebbe diventare il colore principale per il prossimo anno: tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo questo incredibile cambio.