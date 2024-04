Lazio, l’incredibile rete di Provedel in Champions diventa una maglietta -VIDEO. Di seguito le immagini

Uno dei gol più indimenticabili di questa edizione della Champions, quello di Ivan Provedel contro l’Atletico Madrid. A diversi mesi di distanza il gesto del portiere della Lazio continua a far parlare di sé tanto da diventare un’idea per una maglietta. La pagina Gibi Business ha trasformato la telecronaca di Sky e il gol di Provedel in una decorazione per una t-shirt. Di seguito il video.