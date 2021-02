Lazio-Sampdoria, gol di Luis Alberto: il Mago migliora se stesso

La Lazio passa in vantaggio contro la Sampdoria grazie alla rete di Luis Alberto, la settima in questo campionato di Serie A

Si sblocca il risultato all’Olimpico. La Lazio passa in vantaggio contro la Sampdoria in casa. La rete porta la firma di Luis Alberto, servito a meraviglia da Sergej Milinkovic-Savic.

Per il Mago è il settimo gol in questo campionato di Serie A 2020-2021. Al momento, è il secondo miglior marcatore della squadra di Simone Inzaghi, dopo Ciro Immobile. Come riportato da Opta, lo spagnolo dopo sole 20 partite ha già superato lo score della scorsa stagione, quando si è fermato a 6 gol in 36 partite. I biancocelesti, dunque, sbloccano il match dopo neanche mezz’ora.