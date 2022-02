Lazio in Europa? La Gazzetta: «Sarri ha in mano un fiore pronto a sbocciare»

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio è pronta al rush finale per centrare la qualificazione in Europa: l’analisi de La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi ha fatto il punto sulle squadre invischiate nella lotta per una qualificazione in Europa. Ecco l’analisi sulla Lazio di Sarri.

«Fin qui la Lazio ha alternate ottime partite a gare deludenti. La mancanza di continuità è stata il suo difetto. Ma ha dato l’impressione di un fiore pronto a sbocciare. Questa è la scommessa che deve vincere Sarri, cioè far sbocciare del tutto il suo gioco. Che ha bisogno di un centravanti, come quando al Napoli esaltò Higuain. Non che Immobile avesse bisogno di lui per segnare, ma con Sarri ha tenuto ancora il passo di Vlahovic in cima alla lista dei marcatori. La Lazio ha bisogno che Ciro resti in ottima salute, perché un sostituto vero non c’è (non che fosse facile trovarlo). Ai lati di Immobile Sarri ha qualche variante da giostrare, e il centrocampo è di assoluta qualità. Per sfidare la Roma e la Fiorentina però il tecnico deve trovare il modo di far rendere Luis Alberto come in passato anche con i suoi meccanismi».