Lazio in Champions? Sarri: «Un sogno più che un obiettivo. Non siamo tra le prime 4 per stipendi e fatturato»

Sarri, il comandante ha tenuto la sua consueta conferenza stampa della vigilia soffermandosi sul piazzamento Champions

Alla vigilia della delicata sfida casalinga di domani sera contro l’Atalanta, in conferenza stampa ha parlato Maurizio Sarri, il quale si è soffermato sul piazzamento alla prossima Champions

CREDERE NELLA CHAMPIONS – «Gli obiettivi devono essere credibili. La Lazio non è tra le prime 4 per stipendi e fatturato. Non abbiamo alcuna responsabilità di questo tipo. Un conto sono obiettivi credibili, un altro i sogni.»

«La squadra ha voglia e fame. Se non sempre riusciamo a dimostrarlo è perché abbiamo qualche limite. Stiamo facendo una stagione in cui non abbiamo potuto contare su Immobile in forma migliore: ha fatto sempre 20 giorni di allenamento e 20 di infortunio. Se lo avessimo avuto al 100%, avremmo segnato di più»