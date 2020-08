Secondo Il Messaggero, oltre a David Silva, sarebbe in arrivò anche Fares e Borja Mayoral.

Non solo David Silva per la Lazio, che entro pochi giorni conta di chiudere anche per Mohammed Fares della Spal e Borja Mayoral del Real Madrid. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero. Per i due, col primo chiesto espressamente da Inzaghi, la chiusura è davvero vicina. Una formalità assicurano i manager di entrambi i giocatori. Ma non è finita qui.