Lazio, Impallomeni: «Ho visto una Lazio slegata, Sarri? Non lo vedo per niente sereno»

Lazio, Impallomeni: «Sarri? Non lo vedo per niente sereno» Le parole dell’opinionista

Intervenuto ai microfoni di TMWRadio, Stefano Impallomeni, ha parlato di Lazio e della situazione in casa biancoceleste.

LE PAROLE- Sarri? Non lo vedo sereno, non so se questi arrivi siano stati pienamente di suo gradimento. Per me Sarri voleva altro. Ho visto una Lazio slegata, che ha smesso di difendere. Anche le parole di Immobile a fine gara sono da considerare indicative. La Lazio lo scorso anno ha over performato, quindi ora è difficile confermarsi a quegli standard