Lazio, Immobile vuole ripartire col piglio giusto: ecco gli obiettivi del capitano. Gli ultimi aggiornamenti

Ciro Immobile, il capitano della Lazio vuole mettersi alle spalle la stagione scorsa e ripartire col piglio giusto, convincendo prima di tutto Baroni. I numeri dell’attaccante biancoceleste, come sottolinea il Corriere dello Sport, lo invogliano a superare gli eroi del passato.

In otto anni ha raggiunto il primato in tutte le graduatorie tranne in due: è a -1 da Chinaglia nelle coppe internazionali (escluse quelle riconosciute dalla Uefa in cui è già in vetta) e -6 da Giordano in quelle nazionali. La Coppa Italia è l’unica competizione in cui non è mai stato capocannoniere. Nella storia del club guarda tutti dall’alto al basso per le reti totali (207), quelle in Serie A (169) e quelle segnate su rigore (60). Ora punta a entrare nella top-live dei match disputati: attualmente fermo a 340 con Lulic 5° a 371.