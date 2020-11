Lazio, Immobile: «Totti o Del Piero? Come scegliere tra carbonara e amatriciana»

Lazio, Ciro Immobile ha simpaticamente risposto a qualche domanda dei tifosi, durante una live su Twitch

Non c’è il pallone a far compagnia a Ciro Immobile. Così come non ci sono i compagni e il campo. Questo è un momento delicato per lui, la questione tamponi si complica e il giocatore non può far altro che riempire il tempo con la PlayStation, in compagnia dei tifosi su Twitch. Il numero 17 della Lazio ha così risposto anche a qualche domanda, posta direttamente dagli utenti:

«Totti o Del Piero? È come scegliere carbonara o amatriciana, è difficile decidere. Ho il cappello – ha continuato Ciro – perché mi sono tagliato i capelli da solo. Non posso uscire né vedere nessuno». Impossibile poi non parlare della Nazionale e della gara di questa sera: «Se gioco alla Play questa sera? No ragazzi, c’è l’Italia. Chi sarà il capitano? Non so, penso uno tra Florenzi e Insigne».