Lazio, Immobile vuole sfatare il tabù Inter: segnare ai neroazzurri

Lazio, ci è riuscito con le maglie di Genoa e Torino ma mai ha segnato all’Inter da quando è in biancoceleste

La Lazio si prepara alla sfida di domenica contro l’Inter di Antonio Conte. Una gara carica di significati e di aspettative quella dell’Olimpico che vede due squadre ad un solo punto di distanza in classifica.

Inzaghi metterà in campo la formazione migliore e in attacco schiererà la sua punta di diamante: Ciro Immobile. Eppure l’Inter è una vera e propria bestia nera per l’attaccante che da quando indossa la maglia della Lazio non è mai riuscito a segnare ai meneghini. Come riporta Il Tempo l’occasione allora è quella giusta per un piccolo riscatto personale.