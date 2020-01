Lazio, Immobile si riprende il primo posto per la Scarpa d’Oro 2019/20

Lazio, Ciro Immobile torna a segnare una doppietta e si riprende il primo posto in classifica per la Scarpa d’Oro del 2019/20

King Ciro è tornato: il bomber napoletano si è sbloccato e dopo un mese a secco di reti oggi ne ha rifilate due pesanti per la rimonta della Lazio sul Brescia. I biancocelesti portano a casa tre punti pesantissimi che consolidano il terzo posto in classifica, in attesa di tutte le altre squadre. La doppietta di Immobile lo ha riportato in vetta alla classifica per la Scarpa d’Oro, raggiungendo Lewandowski a quota 38 punti. Diversi sono i parametri secondo i quali verrà scelto a fine stagione il miglior marcatore dei campionati europei: ogni rete viene moltiplicata per il coefficiente assegnato al paese di riferimento. L’Italia è a 2 visto che è tra le prime cinque del Ranking Uefa insieme a Francia, Germania, Inghilterra e Spagna. Con 19 reti e una partita ancora da recuperare, Ciro Immobile ha raggiunto il polacco del Bayern Monaco ed è sopra a Werner del Lipsia a quota 36, con Vardy a 34 punti. Ecco i primi dieci della classifica:

1- Immobile (Lazio) – 38 punti

1- Lewandowski (Bayern Monaco) – 38 punti

3- Werner (Lipsia) – 36 punti

4- Vardy (Leicester) – 34 punti

5- Sorga (Flora Tallinn) – 31 punti

6- Shkurin (Energetik-BGU Minsk) – 28.5 punti

7- Messi (Barcellona) – 26 punti

7- Ben Yedder (Siviglia) – 26 punti

7- Aubameyang (Arsenal) – 26 punti

10- Wilczek (Bronby) – 25.5 punti

10- Weissman (Wolfsberger) – 25.5 punti