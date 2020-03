Lazio, Immobile scatto Champions: il bonus diventa stipendio

Lazio, Immobile continua a segnare e in caso di Champions i bonus diventerebbero stipendio

Un record dopo l’altro e un gol dopo l’altro. La stagione di Ciro Immobile è forse la migliore che il bomber biancoceleste sta vivendo da quando è arrivato a Roma, dove per inciso ha fatto sempre bene e sono i numeri a dimostrarlo.

Nel 2018 quando l’attaccante ha rinnovato il suo contratto con la Lazio all’interno è stata inserita una clausola che prevedeva un bonus di 100.000 euro ogni dieci gol. Il numero 17 ne ha già messi a segno 30: 27 in campionato, 2 in Europa League e 1 in Coppa Italia. Come riporta il Corriere dello Sport quindi allo stipendio di 3.2 milioni a stagione si aggiungono i 300.000 di bonus. Inoltre, in caso di qualificazione alla prossima Champions o di vittoria dello scudetto il suo compenso salirebbe a quota 3.8.