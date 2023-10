Lazio, Immobile e il Sassuolo nel mirino: il pressing di Castellanos, il record e le sirene arabe 

Ciro Immobile tenta il tutto per tutto per Lazio-Sassuolo, in palio il posto con Castellanos, un record nuovo e le lusinghe arabe di mercato

Neanche il tempo di metabolizzare la pausa nazionali, che per la Lazio è già tempo di tornare al lavoro in previsione della prossima gara di Serie A. A ben vedere la sosta ottobrina non è andata a modificare in maniera preponderante gli equilibri della rosa biancoceleste, anzi. In questi giorni il tecnico Maurizio Sarri è rimasto orfano di appena 3 dei membri più pregiati della propria scuderia. Parliamo di Matias Vecino, Elseid Hysaj e Adam Marusic, rispettivamente chiamati alle armi da Uruguay, Albania e Serbia.

Il gruppo biancoceleste (o almeno la stragrande maggioranza di questo come abbiamo visto) ha quindi avuto modo di approfittare dei giorni di lontananza dagli impianti sportivi per ricaricare le batterie e prepararsi così al Tour de Force che li attende. Già, perché ad abbracciare la Lazio al proprio ritorno in campo sarà uno shanghai intricato di partite, che si incastrano con fatica tra le anguste caselle del calendario e si diramano tra Campionato, Champions League, Supercoppa Italiana e Coppa Italia.

Il filo di Arianna a guidare Maurizio Sarri e i suoi al di fuori di questo labirinto di incontri: la fama di vittoria. Dopo un inizio col freno a mano tirato infatti, la macchina sarriana sembra aver iniziato ad ingranare ed ora non ha alcuna intenzione di fermarsi. A tal proposito, chi sarà insignito del compito di portare i biancocelesti verso la definitiva uscita dalla crisi di inizio stagione, è il Re delle Aquile: sua maestà Ciro Immobile.

Ad eccezione di due note di merito con Lecce e Monza, l’assenza di Re Ciro I dal taccuino dei marcatori ha pesato e non poco nella prima parte di cammino per i biancocelesti. Se da un lato la Lazio ha finalmente dimostrato di non esser più meramente Immbile-dipendente (vedi i contributi di Luis Alberto, Vecino e Castellanos), dall’altro numeri e statistiche evidenziano una grave flessione nelle reti realizzate e nelle occasioni da gol concretizzate in porta.

Dopo un weekend di relax e divertimento in quel di Disneyland Paris con la sua famiglia, il numero 17 è tornato a Formello lo scorso lunedì. Nel quartier generale capitolino ha quindi potuto monitorare il fastidio al bicipite femorale che gli ha impedito di unirsi con gli azzurri a Coverciano, e stabilito un piano di recupero di comune accordo con lo staff, per tornare nel minor tempo possibile al massimo della condizione.

L’obiettivo per il centravanti è chiaro e definito: il Sassuolo di Alessio Dionisi. Questo sabato infatti, Sarri e i suoi saranno ospiti del Mapei Stadium, il fortino neroverde che negli ultimi anni ha regalato soddisfazioni (poche) e amari in bocca (tanti). Negli ultimi due lustri la formazione laziale ha sempre faticato nella tana di quella emiliana, ad accezione della passata edizione quando, malgrado proprio la titolarità di Immobile, Zaccagni e Felipe Anderson rubarono la scena confezionando lo 0-2 finale.

Tornando al centravanti di Torre Annunziata, per lui quella di Reggio Emilia rappresenta più di una semplice partita. Qualora dovesse scendere in campo dal primo giro d’orologio il capitano andrebbe per prima cosa a dimostrare di aver affrontato e sconfitto le già menzionate noie fisiche. In secondo luogo, come ormai è noto ai sostenitori capitolini Immobile insegue quota 200 reti con la maglia biancoceleste. Superato Signori (fermo a 127) e Silvio Piola (con 149), con appena due reti (ora sosta a 198), sarebbe il primo laziale ad infilare il numero 2 appunto davanti ad altrettanti zeri.

Ma non solo, titolarità ed eventuale gol porterebbero nelle tasche del classe ‘90 un’ulteriore duplice benefit. Parliamo di una vera e propria boccata di ossigeno sia per quanto concerne l’ingombrante ‘pressing’ di Valentín Castellanos, compagno alla Lazio, in ottima forma e ansimante per un’altra opportunità dall’inizio. Che per le lusinghe arabe di calciomercato, i sauditi confidano a tal riguardo di portare il Capitano insieme alle altre superstelle di Riyad alla fine del campionato in corso.

Insomma, se vero è che gli attaccanti di razza parlano solo ed esclusivamente attraverso le reti che riescono a segnare, per Immobile è tempo di passare all’azione. Ciro il Grande è pronto a rispolverare la Scarpa d’oro che custodisce gelosamente e dimostrare ancora una volta che quel premio non è terminato nella sua bacheca per puro caso. Il Sassuolo è nel mirino, in palio più di una semplice partita, ora conosciamo il perché.