Lazio, Immobile riparte dal lavoro a Formello: ora testa alla Salernitana. Il capitano si prepara alla prossima sfida

Ciro Immobile ha ripreso a lavorare al massimo a Formello per ritrovare la forma migliore in vista dei prossimi impegni in campionato. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

L’ attaccante da quando è alla Lazio, non gli era mai capitato di segnare così poco a inizio stagione. La mancata convocazione in Nazionale, quindi, può essere vista come un’occasione. Ha più tempo per allenarsi con calma al centro sportivo di Formello, affinando l’intesa con i suoi compagni e scongiurando qualsiasi tipo di problema fisico. Il capitano è pronto a ricostruirsi il suo percorso.