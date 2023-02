Lazio, Immobile vicino a un record importante: ecco quale. L’attaccante capitolino se dovesse andare in gol con l’Atalanta raggiungerebbe quota 190 reti

Come riporta la rassegna stampa di Radiosei Ciro Immobile se dovesse andare in gol nella sfida di sabato contro l’Atalanta raggiungerebbe quota 190 reti agguantando Hamrin e classificandosi ottavo nella Top 10 nella classifica marcatori all time della Serie A. Un record strepitoso che Immobile vorrebbe raggiungere ritornando a segnare.