Lazio, Immobile: «Ho raggiunto l’apice della mia carriera. La squadra merita traguardi importanti…»

Ciro Immobile, intervistato nel corso del Tg5, si è espresso sui record raggiunti e sul momento della squadra

Ciro Immobile è stato intervistato nel corso del Tg5. Di seguito, le sue dichiarazioni relative ai record raggiunti e al momento che sta vivendo la squadra: «Si vive di momenti, questo è un momento in cui sta girando tutto bene. Record di Higuain cifra importante, ma lavoro per migliorarmi. Merito mio ma soprattutto dei miei compagni, abbiamo costruito una squadra solida che mi mette in condizione di far bene. Ho raggiunto l’apice della mia carriera con questa maglia. La squadra merita traguardi importanti, la Champions è il nostro obiettivo, la mia testa va lì. Nazionale? E’ bella la competizione con Belotti, è merito del lavoro fatto da mister Mancini, non era semplice riavvicinare la gente dopo la brutta delusione dei Mondiali».