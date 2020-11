Lazio, Immobile: «Questo non è giornalismo. Sono schifato. Vergognatevi»

L’attaccante della Lazio, Immobile, si sfoga su Instagram: «Non siete degni di parlare del Ciro uomo»

«Io sono basito. Questo non è fare giornalismo sportivo, questo è buttare fango e cimentare odio e cattiveria contro le persone. Adesso mi sono stancato di dover lasciar perdere sempre e ingoiare accuse completamente ingiuste. Sono stanco e schifato nel dover leggere delle parole sulla mia persona che mi fanno rabbrividire. Se proprio dovete parlare parlate del Ciro calciatore perché voi del Ciro uomo non siete degni di farlo. Vergognatevi». Ciro Immobile tuona su Instagram. L’attaccante della Lazio affida il suo sfogo ad una “storia”. Nessun riferimento esplicito, ma le parole del bomber potrebbero essere rivolte ad un servizio che lo riguarda, andato in onda su Sport Mediaset in cui si diceva: «La Scarpa è sempre d’oro, la reputazione al momento no anche se lui ha sempre giurato di aver rispettato tutti i protocolli».