Lazio, Immobile punta il Bruges: «Un ultimo sforzo» FOTO

La Lazio si giocherà il passaggio agli ottavi nella gara contro il Bruges. Ciro Immobile ha caricato i suoi compagni con un messaggio su Instagram

Non è ancora il momento di gioire per la Lazio. Il pareggio contro il Borussia Dortmund rimanda la qualificazione agli ottavi di Champions League, ma la partita di ieri ha dato dimostrazione di come, col giusto atteggiamento, la squadra possa centrare ogni obiettivo.

A motivare i compagni è Ciro Immobile che, sul suo profilo Instagram, incoraggia: «Un ultimo sforzo».