Lazio, Immobile non è solo calcio: c’è anche la pesca

Lazio, Ciro Immobile racconta l’altra sua passione più grande, la pesca, ai microfoni di Linea Diletta su DAZN

Un bomber sul campo e un ragazzo dalle tante sfaccettature: Ciro Immobile è anche amante della pesca. Il giocatore della Lazio ha raccontato questo in un’intervista nel programma di DAZN «Linea Diletta» che andrà in onda giovedì 27 novembre. Ecco un estratto in anteprima:

«Sono andato a pescare con Belotti quando eravamo in vacanza alle Maldive ma lui preferisce quella di lago. Con lui ho un bellissimo rapporto nonostante abbiamo lo stesso ruolo in campo. Chi sarà il prossimo centravanti? Vedremo chi se la caverà meglio fra i due, abbiamo segnato entrambi e aspetteremo la decisione del mister.»