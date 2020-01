Lazio, Immobile contro il Napoli per sfatare il tabù

Lazio, vera e propria bestia nera per Ciro Immobile il Napoli che questa sera sfiderà i biancocelesti all’Olimpico

Non sarà una serata come le altre quella di stasera per Ciro Immobile. All’Olimpico infatti arriva il Napoli che per il bomber biancoceleste è un vero e proprio tabù. Il numero 17 ha segnato 3 volte ai partenopei ma non è mai riuscito ad ottenere una vittoria: un pareggio e nove sconfitte nei dieci precedenti.

Come riporta il Corriere dello Sport stasera potrebbe essere la serata giusta per sfatare questo tabù e insieme provare a scalare ancora la classifica marcatori della storia della Lazio. Immobile si trova infatti a un solo gol dal record di Bruno Giordano.