Lazio, Immobile cerca il primo squillo in Europa

Lazio, Immobile cerca il primo squillo europeo. L’attaccante continua a segnare in campionato, ma deve ancora sbloccarsi in Europa League

Stasera la Lazio sarà impegnata contro il Marsiglia, con i biancocelesti a caccia di punti qualificazione. Per gli uomini di Sarri, sarà importante trovare i gol di Immobile, capocannoniere del campionato, ma ancora a secco in Europa League.

Il numero 17 cercherà di sbloccarsi già stasera, lui che in Europa ha sempre avuto una tradizione favorevole, con all’attivo venti gol in trentasei partite, di cui sedici in biancoceleste.